Ataşehir Belediyesi Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure Dağıtacak - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure Dağıtacak

Ataşehir Belediyesi Muharrem Ayı\'nda Vatandaşlara Aşure Dağıtacak

Ataşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla ilçenin farklı mahallelerinde 5 gün sürecek aşure dağıtım programı düzenleyecek. Toplamda 35 bin kişiye aşure ikram edilecek.

16.07.2024 16:27  Güncelleme: 16:30
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Ataşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlara aşure ikram edecek. 5 gün sürecek ikram programında, 35 bin kişilik aşure dağıtılacak.

Muharrem ayı dolayısıyla Ataşehir'de 5 gün sürecek programda; bolluğun, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan aşure dağıtımı yapılacak. Ataşehir Belediyesi, Muharrem Ayı'nda hijyenik şartlarda özenle hazırlanan aşureleri binlerce Ataşehirliye ulaştıracak. Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı aşure kazanları Muharrem Ayı'nın manevi atmosferinde hem paylaşmayı hem kardeşliği pekiştirecek.

19 Temmuz Cuma günü başlayacak aşure dağıtım etkinliğinin ilk gününde; Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde aşure kazanı kurularak sıcak aşure ikramında bulunulacak. Aynı gün; Yeni Çamlıca Mahallesi Pazar Alanı, Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Cami, Mevlana Mahallesi Hacı Mehmet Uslu Cami, Küçükbakkalköy Mahallesi Merkez Cami, İnönü Mahallesi İlknur Cami ve Mimar Sinan Mahallesi İbrahim Ethem Cami önünde de aşure dağıtılacak.

Aşure dağıtımın ikincisi 22 Temmuz Pazartesi günü Fetih Mahallesi Taksi Durağı önü, İnönü Mahallesi Semt Pazarı ve Mustafa Kemal Mahallesi Şükrü Sarıtaş Parkı önünde yapılacak. Aşure dağıtımı 23 Temmuz Salı günü İçerenköy Mahallesi Semt Pazarı, Ferhatpaşa Mahallesi Pazar Alanı ve Atatürk Mahallesi Migros önünde devam edecek. 24 Temmuz Çarşamba günü ise; Esatpaşa Mahallesi Pazar Alanı, Yeni Sahra Mahallesi Pazar Alanı, Küçükbakkalköy Mahallesi Çok Amaçlı Semt Pazarı ve Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi önünde aşure dağıtımı yapılacak. 25 Temmuz Perşembe günü de; Aşık Veysel Mahallesi Pazar Alanı, Kayışdağı Mahallesi Pazar Alanı ve Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde aşure dağıtımı gerçekleştirilecek. Dağıtımlar saat 14.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure Dağıtacak - Son Dakika

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