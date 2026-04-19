Ataşehir'de rüşvet iddiasında soruşturma dosyasına milyon dolarlık talepler yansıdı - Son Dakika
Ataşehir'de rüşvet iddiasında soruşturma dosyasına milyon dolarlık talepler yansıdı

19.04.2026 15:11
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, teknik takip kayıtları ve ifadeler dosyaya girdi. İddialara göre, ruhsat süreçlerine ilişkin taleplerin toplamı yaklaşık 13,5 milyon dolara ulaştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, teknik takip kayıtları ve ifadeler dosyaya girdi.

Edinilen bilgilere göre, dosyada yer alan iddialarda, ruhsat süreçlerine ilişkin taleplerin toplamda yaklaşık 13,5 milyon dolar seviyesine ulaştığı öne sürüldü. İfadesine başvurulan iş insanı H.Ö., ilk aşamada yaklaşık 6,5 milyon dolar ödeme yaptığını, ikinci aşamada ise 7 milyon dolar civarında yeni bir talep ile karşılaştığını iddia etti.

H.Ö.'nün ifadesinde, ruhsat süreçlerine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptığı öğrenildi:

"İBB operasyonundan sonra kimse imza atmak istemedi. Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. 'Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kar' anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım."

Soruşturma dosyasına giren teknik takip kayıtlarında ise taraflar arasında geçtiği öne sürülen bazı diyaloglar şu şekilde yer aldı:

M.K. (Avukat): "Ne kadar yonttular seni?"

H.Ö. (İş insanı): "265 net rakam. 6 buçuk milyon dolar."

H.Ö. (İş insanı): "Fena yani, parçala Behçet oldum resmen."

Soruşturmada ağırlamalar ve onaylar arasındaki takvim şu şekilde oluşturuldu:

"1. Temmuz 2024: Müteahhit H.Ö., 'Yapı Tadilat Ruhsatı' öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ı Bodrum'daki yatında ağırladı.

2. Aralık 2024: Bodrum koylarındaki pazarlık, 6,5 milyon dolarlık rüşvetin ödenmesinin ardından, 16 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde projenin yapı tadilat ruhsatı onaylandı.

3. Temmuz 2025: İskan ruhsatı aşamasında Başkan Yardımcısı Yıldız ile birlikte Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in sağ kolu olarak bilinen Cengiz Gündoğan, 11-15 Temmuz tarihleri arasında müteahhidin lüks yatında ağırlandı.

4. Ağustos 2025: İkinci yat ağırlamasından bir ay sonra, 26 Ağustos 2025 tarihinde iskan ruhsatı jet hızıyla onaylandı. İkinci blok iskanı için 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı sürecine girildi.

Bir başka görüşmede ise şu ifadelerin yer aldığı iddia edildi:

E.C. (Muhasebeci): "Günün bombasını duydun mu? İskan için 7 milyon dolar istiyorlarmış."

E.E. (Mühendis): "Ne için istiyorlarmış? E binayı onların üzerine yapalım o zaman. 2-3 milyon dersin bir yere bağlarsın da 7 milyon dolar nedir?"

E.C. (Muhasebeci): "Yediden başlayıp bire-ikiye razı edecekler. Pazarlık için yapıyorlar. Ben bu heriflere 'operasyon siyasi' diye kızıyordum ama bunlar harbiden hak ediyorlar bazen."

Öte yandan soruşturma kapsamında, yapı tadilat ruhsatının Aralık 2024, iskan ruhsatının ise Ağustos 2025 tarihinde onaylandığı, bu süreçlerde taraflar arasındaki temasların ve zamanlamanın da inceleme konusu olduğu öğrenildi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, teknik takip kayıtları, seyahat ve konaklama verileri ile diğer belgelerin birlikte değerlendirildiği, rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlamalarına ilişkin iddianame hazırlıklarının sürdüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir'de rüşvet iddiasında soruşturma dosyasına milyon dolarlık talepler yansıdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ataşehir'de rüşvet iddiasında soruşturma dosyasına milyon dolarlık talepler yansıdı - Son Dakika
