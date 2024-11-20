Ataşehir Belediyesi'nden Kapsamlı Temizlik Hizmetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir Belediyesi'nden Kapsamlı Temizlik Hizmetleri

Ataşehir Belediyesi\'nden Kapsamlı Temizlik Hizmetleri

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşam kalitesini artırmak ve çevre sağlığını korumak amacıyla düzenli temizlik çalışmaları yapıyor. Her gün 400 kişi ile bin 674 noktada yapılan temizlik hizmetleriyle ortalama 500 ton çöp toplanıyor.

20.11.2024 11:44  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşam kalitesini artırmak ve çevre sağlığını korumak amacıyla kapsamlı temizlik hizmetlerini sürdürüyor. Her gün titizlikle gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, Ataşehir'i daha temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı haline getiriyor. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi 400 kişilik temizlik ekibiyle ilçede her gün bin 674 noktada çalışmasını sürdürürken yapılan çalışmalar kapsamında ortalama 500 tona yakın çöp toplanıp bertaraf ediliyor.

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki yaşam alanlarını temiz ve sağlıklı tutmak amacıyla geniş çaplı temizlik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde çalışmalar titizlikle yürütülürken, her gün düzenli olarak gerçekleştirilen özel uygulamalar da dikkat çekiyor. Ataşehir Belediyesi temizlik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sadece yüzeysel temizlikle sınırlı kalmayıp, derinlemesine temizlik ve çevre sağlığını korumaya yönelik özel uygulamaları da içeriyor. İlçe genelinde her gün yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarıyla ilçenin daha temiz ve yaşanabilir bir hale gelmesi sağlanıyor.

Bin 674 noktada günlük temizlik çalışmaları

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede; 7 bulvar, 175 cadde, 1491 Sokak ve 1 küme alan olmak üzere toplam bin 674 noktada temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Çalışmalar, sadece görünür kirliliği gidermekle kalmıyor, aynı zamanda sokak aralarındaki çöpler, kaldırım kenarları, parklar ve ortak kullanım alanları da derinlemesine temizleniyor. Böylece hem çevre estetiği düzenleniyor hem de vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşaması sağlanıyor.

Günde 500 tona yakın çöp toplanıyor

Yapılan çalışmalarla günde ortalama 500 tona yakın çöp toplanarak çevre temizliğini sağlanırken, ilçe genelinde evsel atıkların dışında, hafriyat ve ağaç atıkları da düzenli olarak toplanıyor. Bu atıklar, hem çevre sağlığına zarar vermemesi için toplandığı gibi, ilçenin temizliğini sürdürülebilir bir şekilde sağlamak amacıyla da belirli bir düzen içinde toplanıyor. Ekipler, her gün sokaklardan, park ve bahçelerden, yeşil alanlardan ve çeşitli noktalarından bu atıkları alarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

'100 konteyner yıkama' günlük yapılıyor

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki çöp konteynerlerini de düzenli olarak temizliyor. Günde ortalama 100 konteynerde yıkama işlemi gerçekleştirerek, konteynerlerin biriken çöp artıklarından ve bakterilerden arındırılması sağlanıyor. Çöp konteynerlerinin hijyenik olmasının, çevre sağlığını korumada ve muhtemel hastalıkların önlenmesinde kritik bir önemi bulunuyor. Bu düzenli temizlik işlemi, ilçedeki diğer temizlik hizmetleriyle paralel olarak yürütülüyor ve her gün büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Üç günlük ibadet alanı temizliği

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki ibadet yerlerinin temizliğine de özel bir özen gösteriyor. İlçedeki camiler ve cemevlerinin temizliği her hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla ibadet alanlarının hijyenik bir şekilde kullanılması sağlanıyor ve vatandaşların ibadetlerini sağlıklı şartlar altında yerine getirmelerine destek veriyor.

Hafriyat ve ağaç atıkları günlük alınıyor

Evsel atıkların dışında, hafriyat ve ağaç atıkları da Ataşehir Belediyesi'nin temizlik çalışmalarının bir parçası olarak her gün toplanıyor. Hafriyat, inşaat ve yıkım atıkları, ağaç kesimi ve budama işlemlerinden kalan atıklar, her gün düzenli olarak toplanarak, çevreye zarar vermemesi için uygun şekilde bertaraf ediliyor. Ataşehir Belediyesi, düzenli temizlik çalışmalarının yanı sıra, ilçedeki tüm bölgelerde derinlemesine temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştiriyor. Mahallelerdeki ortak kullanım alanları, parklardaki oyun alanları, kamuya açık alanlar ve özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu bölgeler de kapsamlı şekilde dezenfekte ediliyor. Bu uygulamalar ile halk sağlığını korumanın yanı sıra, bakteriyel ve viral enfeksiyonların yayılmasının da önüne geçiliyor. Ataşehir Belediyesi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürekli ve düzenli bir şekilde yürütmeye devam ederek, ilçedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamlı çalışmalar, Ataşehir'i daha yaşanabilir ve sağlıklı bir ilçe haline getirirken, aynı zamanda çevre bilincini de artırmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ataşehir, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nden Kapsamlı Temizlik Hizmetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:16 Kredi kartlarına komisyon oyunu Paranızı geri alabilirsiniz Kredi kartlarına komisyon oyunu! Paranızı geri alabilirsiniz
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
17:52 İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor’a geri dönüyor İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor'a geri dönüyor
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:42 Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:32 Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın
17:21 Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
17:05 Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor?
16:56 Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 13:02:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nden Kapsamlı Temizlik Hizmetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.