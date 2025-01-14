Ataşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Sömestir Şenliği - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Sömestir Şenliği

Ataşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Sömestir Şenliği

Ataşehir Belediyesi, karnelerini alan çocuklar için 19 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği 'Sömestir Şenliği' ile tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları sunacak. Etkinlikler ücretsiz olacak ve çocuklar toplamda 10 tiyatro oyunu ile çeşitli atölyelerde eğlenceli zaman geçirecek.

14.01.2025 14:51  Güncelleme: 14:52
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Ataşehir Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı "Sömestir Şenliği", 19 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Karnelerini alan Ataşehirli öğrenciler, tiyatro oyunu ve atölyelerle tatilin tadını doyasıya çıkaracaklar.

Ataşehir Belediyesi, 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için eğlenceli ve öğretici bir sömestir şenliği hazırladı. Karnelerini alan Ataşehirli öğrenciler için düzenlenen şenlikte, tiyatro oyunları ile atölye çalışmaları yer alacak ve tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Ataşehirli öğrenciler, 19 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek şenlikte, 7 tiyatro oyunu ve 3 atölye ile buluşarak tatilin tadını doyasıya çıkaracaklar.

7 farklı oyun, toplam 10 kez çocuklarla bulaşacak

Çocuk tiyatroları programı kapsamında; "En İyi Dost", "Mikrobistan", "Kitaplara Giden Tren", "Süper Dedektifler", "Masalını Arayan Prens", "Elf Müzikali" ve "Paw Patrol" isimli oyunlar yer alacak. Tiyatro oyunları, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi sahnelenecek. Çocukları tiyatroyla buluşturan oyunlar; Ada Tiyatro, Sanat İşliği, Tiyatro We, Altınok Tiyatro, Konsensus Yapım ve Siyah Beyaz Tiyatro tarafından sahnelenecek. 7 farklı oyun, 2 kültür merkezinde toplam 10 kez çocuklarla bulaşacak.

Hem eğitici hem keyifli atölyeler çocukları bekliyor

Atölye programı kapsamında ise; "Marakas Atölyesi", "Hacı Yatmaz ve Chicken Run" ile "Dans Atölyesi" isimli atölyeler düzenlenecek. Atölyeler; Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, Düştepe Oyun Müzesi, Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi ve Kayışdağı Lions Ataevi'nde gerçekleşecek.

Marakas Yapım Atölyesinde, çocuklar hem el becerilerini geliştirecek hem de müzikle dolu keyifli anlar yaşayacaklar. Marakas yapımında kullanılacak malzemelerle, çevre dostu ve özgün tasarımlar ortaya çıkaracaklar.Hacı Yatmaz ve Chicken Run Atölyesinde, çocuklar hayal güçlerini kullanarak rengarenk ve eğlenceli hacı yatmaz oyuncaklarını yapmayı öğrenecekler. Bilim ve eğlenceyi bir araya getiren bu atölyede, çocuklar hem el becerilerini hem de tasarım yeteneklerini geliştirecekler. Dans atölyesinde ise çocuklar eğlenceli ve enerjik bir ortamda dans etmenin keyfini yaşayacaklar.

3 farklı atölye, 4 merkezde toplam 9 kez çocuklarla bulaşacak

Tiyatro biletleri, oyunların sahneleneceği İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ile Mustafa Saffet Kültür Merkezi'ndeki gişelerden ve internet adresi üzerinden üyelik oluşturularak temin edilebilir. Kontenjan sınırının bulunduğu atölyelere katılım için ise; belediyenin resmi internet adresi üzerinden veya atölyelerin yapılacağı merkezlere telefonla ulaşarak kayıt işlemleri yapılabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Sömestir Şenliği - Son Dakika

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