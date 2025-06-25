Ataşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Üniversite ve LGS Hazırlık Kursları - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Üniversite ve LGS Hazırlık Kursları

Ataşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Üniversite ve LGS Hazırlık Kursları
25.06.2025 14:19  Güncelleme: 14:21
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Ataşehir Belediyesi, üniversite sınavına (YKS) hazırlanan 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için ücretsiz destek eğitim programları başlatıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilecek olan derslerde, öğrenciler sınav tekniklerini geliştirecek ve akademik başarılarını artıracaklar. Program, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Ataşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençler için "Üniversiteye Hazırlık Ders Destek Eğitim Programı", Liselere Geçiş Sistemi sınavına hazırlanan gençler için "LGS Hazırlık Kursları" başlatıyor. Uzman eğitmen kadrosu tarafından verilecek derslerle, öğrenciler sınav hazırlık sürecinde akademik başarılarını artıracak, sınav tekniklerini geliştirecek ve eksik oldukları konularda destek alacaklar.

Ataşehir Belediyesi, YKS ve LGS'ye hazırlanan gençlerin eşit şartlarda yarışabilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi adına önümüzdeki dönemde de öğrencilerin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor. 2025 - 2026 eğitim ve öğretim yılı boyunca sürecek olan YKS'ye yönelik ücretsiz programdan, 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun gruplar yararlanabilecek. Öğrenciler, alanında uzman eğitimciler tarafından yürütülecek derslerle sınavlara sistemli ve planlı bir şekilde hazırlanma fırsatı bulacak. Üniversite sınavına hazırlanan gençler, program sayesinde hem eksiklerini tamamlama hem de sınav tekniklerini geliştirme imkanı elde edecek. Aynı zamanda motivasyon ve sınav sürecine olan adaptasyon da güçlendirilecek. Programa başvurmak isteyen öğrenciler, çevrim içi olarak veya yüz yüze başvuru yoluyla ön kayıt işlemlerini 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirebilecekler. Yüz yüze başvurular, Ataşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültürevi'ne yapılırken, internet üzerinden de başvuru yapılabilecek.

Ücretsiz LGS hazırlık kursları başlıyor

Ataşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 8. sınıf öğrencilerine yönelik de destekleyici bir eğitim süreci sunuyor. Öğrenciler, alanında uzman eğitmenlerle, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına en etkili şekilde hazırlanmaları için yönlendirilecek. Programda yer alacak dersler, öğrencilerin okul derslerine engel olmayacak şekilde hafta sonları gerçekleştirilecek. Eğitim programı kapsamında öğrencilere etkili ve özgün bir müfredat sunmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, öğrencilerin bireysel farklılıklarının gözetildiği, özel materyaller ve etkinlikler ile akademik gelişimlerini sürdürüldüğü bir program hazırladı.

Ayrıca, sınav stresini azaltmayı, motivasyonlarını artırmayı ve düzenli çalışma alışkanlıklarını kazandırmayı amaçlayan bu kurslar, öğrencilerin başarıya giden yolda en büyük destekçisi olacak. Programın bir diğer önemli bileşeni ise deneme sınavları, konu tekrarları ve soru çözüm etkinlikleri ile sınav başarısına odaklanan etkinliklerin yer alması. Böylece öğrenciler, hem akademik hem de psikolojik açıdan en verimli hazırlık sürecini geçirecekler. Lise hazırlık derslerine başvuru yapmak isteyen öğrenciler için ön kayıt süreci başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, YKS, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Üniversite ve LGS Hazırlık Kursları - Son Dakika

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