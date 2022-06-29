Ataşehir Belediyesi'nin Yaz Spor Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nin Yaz Spor Eğitimleri Başladı

29.06.2022 13:21
Ataşehir Belediyesi'nin Yaz Spor Eğitimleri Başladı

Ataşehir Belediyesi’nin çocukların yaz tatillerini sporla birlikte daha eğlenceli geçirmeleri için çeşitli alanlarda hazırladığı “Yaz Spor Eğitimleri” başladı. Çocukların ve gençlerin büyük merakla bekledikleri futbol eğitimlerine kayıtlar ise 4 - 8 Temmuz’da yapılacak.

Ataşehir Belediyesi'nin çocukların yaz tatillerini sporla birlikte daha eğlenceli geçirmeleri için çeşitli alanlarda hazırladığı "Yaz Spor Eğitimleri" başladı. Çocukların ve gençlerin büyük merakla bekledikleri futbol eğitimlerine kayıtlar ise 4 - 8 Temmuz'da yapılacak.

Eğitim - öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Ataşehir Belediyesi, çocuklar ve gençler için çeşitli alanlarda yaz eğitimlerine başladı. Taekwondo ve kick boks eğitimlerinin ardından şimdi de futbol eğitimleri için kayıtlar başlıyor.

Futbolla ilgilenen ve bu alanda yeteneklerini geliştirmek isteyen 7-15 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 18 Temmuz'da, Ataşehir Çamoluk Spor Tesisi Halı Sahası'nda ve Esatpaşa Spor Tesisi Futbol Sahası'nda ücretsiz olarak düzenlenecek Futbol eğimlerine katılabilecekler.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve genç kuşağın boş zamanlarını sporla değerlendirmesi amacıyla hazırlanan futbol eğitimlerinin kayıtları, 4-8 Temmuz 2022 tarihlerinde eğitimlerin düzenleneceği spor tesislerde yapılabilecek.

Çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için her türlü desteği sağladıklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, genç kuşağın bilimin ışığında ruhen, ahlaken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmış, spor faaliyetlerine ve sporculara büyük önem vermiştir. Bizler de Ataşehir'de çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe olmasını son derece önemsiyoruz. Bu anlamda iyi şartlarda spor yapan ve bunun sonucunda da Ataşehir'e büyük başarılar kazandıracak sporcular yetiştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlıklı bir gelecek için çocuklarımızı ve gençlerimizi spor salonlarımıza bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nin Yaz Spor Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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