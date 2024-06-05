Ataşehir Belediyesi, Rubato, Köfn ve Madrigal konserleri düzenliyor - Son Dakika
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Yerel

Ataşehir Belediyesi, Rubato, Köfn ve Madrigal konserleri düzenliyor

Ataşehir Belediyesi, 9 Haziran'da ünlü müzik grupları Rubato, Köfn ve Madrigal'in konserlerini düzenleyecek. Konserler ücretsiz olarak Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek.

05.06.2024 10:45
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Ataşehir Belediyesi, 9 Haziran'da Rubato, Köfn ve Madrigal konserleri düzenleyecek.

Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği 3 ünlü müzik grubu, ardı ardına sahne alarak Ataşehir'de müzik ziyafeti sunacaklar. Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz olarak yapılacak konserler saat 18.00'de başlayacak. Ünlü müzik grupları; Rubato, Köfn ve Madrigal seslendirecekleri sevilen şarkılarıyla dinleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacaklar.

Tüm müzikseverleri hazırlanan konserleri izlemeye davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Sosyal ve kültürel etkinliklere çok önem veriyor, ilçemizin sanatsal faaliyetlerle de ön plana çıkmasını hedefliyoruz. Tüm halkımızın ve özellikle de gençlerimizin daha mutlu, özgür ve sanatla iç içe yaşamasını arzu ediyoruz. Yaz mevsiminin bu ilk günlerinde, tüm müzikseverleri hazırladığımız konserleri izlemeye ve keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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