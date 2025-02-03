Ataşehir Belediyesi Sömestir Şenlikleri ile Çocuklara Unutulmaz Bir Tatil Yaşattı

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Ataşehir Belediyesi'nin bu yıl düzenlediği sömestir şenlikleri büyük ilgi gördü. Birçok merkezde gerçekleşen etkinliklere, bu yıl Festival Park da eklenince çocuklar için unutulmaz bir tatil gerçekleşmiş oldu. Bu keyifli anlara ortak olmak için etkinliklere sık sık ziyaretlerde bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise çocuklarla eğlenceli anlara tanıklık etti.

Sömestir tatilinde bir dizi etkinlik düzenleyen Ataşehir Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir tatil dönemi yaşattı. Düştepe Oyun Müzesi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, İnovatif Çevre Eğitim Merkezi ve Festival Park'taki tiyatro, atölye ve çeşitli aktivitelere çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Festival Park'ta da özel bir program hazırlandı. Yakın zaman önce vatandaşların kullanımına sunulan bu yeni alan, kısa süre içerisinde şenliklerin merkezi haline gelirken, özellikle ailelerin ilgisini çekti. Festival Park, modern yapısı ve geniş alanlarıyla vatandaşlardan tam not aldı. Çocuklarla bir araya gelmek için etkinlikleri fırsat bilen Başkan Adıgüzel, neşeli anlara ortak oldu.

"Çocuklarımıza eğitici fırsatlar sunmaya devam edeceğiz"

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle ilgili Başkan Onursal Adıgüzel, "Çocuklarımızın tatil boyunca hem eğlenip hem de öğrenebildikleri bu etkinliklerde yer almak bizim için çok kıymetli. Ataşehir Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza her zaman böyle anlamlı ve eğitici fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Onların gülümsemeleri ve keyifli anları, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Yeni eğitim döneminde öğrencilerimize başarılar diliyorum. Eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olacağız ve gelişimlerine katkı sağlayacak projelerle destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL