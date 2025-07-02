Ataşehir Çocuk Şenliği Başlıyor

Ataşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmesi amacıyla Ataşehir Çocuk Şenliği'ni bu yıl da hayata geçirdi. Geçmişin unutulmaya yüz tutmuş oyunlarını yeni nesillerle buluşturan şenlik, yaz dönemi boyunca Ataşehir'in farklı mahallelerinde çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Ataşehir Belediyesi, bu yaz da çocukların yüzünde tebessüm bırakacak ve mahalleleri çocuk sesleriyle dolduracak özel bir serüvene davet ediyor. Ekranlardan uzak, doğayla ve arkadaşlarıyla iç içe geçen anların adresi olan Ataşehir Çocuk Şenliği, yeni nesil için unutulmaz bir yaz hazırlıyor. Yaz boyunca düzenlenecek bu renkli etkinlikler, çocukların açık havada sosyalleşmesini, mahalle kültürünü tanımasını ve birlikte vakit geçirme alışkanlığı kazanmasını hedefliyor. Geleneksel sokak oyunları ve yenilikçi atölye çalışmalarıyla dolu Ataşehir Çocuk Şenliği, küçük katılımcılarına unutamayacakları anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Çocukların kahkahası Ataşehir'in sokaklarında yeniden yükselecek

Bu kapsamda Çocuk Şenliği'nin ilk durağı, 4 Temmuz Cuma günü Mevlana Mahallesi Alper Sokak olacak. 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. Şenlik boyunca sek sek, yakan top, ip atlama, minyatür futbol ve halka atma gibi geleneksel sokak oyunlarıyla mahalleler yeniden çocuk sesleriyle dolarken, birbirinden eğlenceli ve eğitici atölyelerde çocukların gelişimine katkı sağlayacak.

"Çocuklarımızın kahkahalarının mahallelerimize yayılmasını istiyoruz"

Ataşehir Çocuk Şenliği ile ilgili açıklamada bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bir zamanlar bizlerin çocukluğunda olduğu gibi, sokakların yeniden oyun alanlarına dönüşmesini, çocuklarımızın kahkahalarının mahallelerimize yayılmasını istiyoruz. Geleneksel oyunlarımızı yaşatmak ve çocuklarımızı sanatla, bilimle, doğayla buluşturmak bizim için çok kıymetli. Bu etkinlikler sayesinde hem çocuklarımız hem de mahallelerimiz canlanıyor. Ataşehir'de her çocuğun güvenle oynayabileceği, özgürce büyüyebileceği ortamlar hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL