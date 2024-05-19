Ataşehir\'de 19 Mayıs kutlaması çelenk sunma töreni ile başladı

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 105. yıl dönümünde, Ataşehir'deki kutlamalar büyük bir coşkuyla yaşandı.

Ataşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı büyük bir coşku, marş ve şarkılar eşliğinde Ataşehir Bulvarı'ndan yürüyüş ile başladı. Yürüyüş kortejine katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e, eşi Elif Duygu Adıgüzel ile birlikte yüzlerce Ataşehirli eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da saygı duruşu başlayan ve ardından İstiklal Marşı ile devam eden törende, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile Ataşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özge Çankaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundular.

Törene, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Siyasi Parti ve STK Yöneticileri, Gaziler, Muhtarlar ve Ataşehirli öğrenciler ile yurttaşlar katıldı. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu önemli günde, yüzlerce Ataşehirli ile bir araya gelen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu, bu sabah gerçekleştirdiğimiz yürüyüşle hep birlikte yaşadık. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcını simgeleyen bu anlamlı günde, Ataşehir'in güzel insanlarıyla omuz omuza yürüdük. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlayacağımızı belirtirim. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyor ve tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL