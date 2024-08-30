Ataşehir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü coşkusu Ataşehir'de sabah saatlerinde düzenlenen Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

Ataşehirliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anmak üzere sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören için toplandılar. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutanı Albay Rüstem Yiğit Şengül, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Atatürk anıtına çelenk koydular.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokolün ardından da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıta çelenk bırakarak saygılarını sundular.

Törenle ilgili Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel şu açıklamada bulundu: "Ataşehir Kaymakamımız Bekir Dınkırcı, İstanbul Milletvekilimiz Ali Gökçek, Garnizon Komutanı Albay Rüstem Yiğit Şengül ve halkımızın yoğun katılımı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı çelengimizi takdim ettik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." - İSTANBUL