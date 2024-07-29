Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü - Son Dakika
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Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü

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İstanbul'da E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki sürücüler, ameliyat önlüklü bir şahsı yolda yürürken görünce şaşırdı. Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

29.07.2024 10:32  Güncelleme: 12:00
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Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu'nda üzerinde ameliyat önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs metrelerce yürüdü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden yürümeye devam eden şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

ÇALAN KORNAYA ALDIRMADI

Olay, E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs bir süre yolda yürüdü. Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı. Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5'te sürücüleri şaşırtan anlar: Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan yürüdü
Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5\'te yürüdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Tarık yücel: Adam kim bilir neler yaşadı. Allah yardımcısı olsun. 14 0 Yanıtla
  • Özer Canaydın: Nereye gidiyoruz böyle! Yarabbi yardımcımız ol... 10 0 Yanıtla
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