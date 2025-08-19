Ataşehir'de Eğitim ve Sağlık Tesislerinin Açılışı Yapılacak - Son Dakika
Ataşehir'de Eğitim ve Sağlık Tesislerinin Açılışı Yapılacak

Ataşehir\'de Eğitim ve Sağlık Tesislerinin Açılışı Yapılacak
19.08.2025 11:52  Güncelleme: 11:56
Ataşehir Belediyesi, 20 Ağustos Çarşamba günü Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi'nin temelini atacak ve Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi ile Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi'nin açılışlarını gerçekleştirecek. Tören, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla saat 11.00'de yapılacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan törenle birlikte, "Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi"nin temeli atılırken, yeni binasında hizmet vermeye başlayacak "Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi"nin ve "Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi"nin açılışları yapılacak. Tören, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla 20 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Ataşehir halkına hem eğitim hem de sağlık alanında daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan Ataşehir Belediyesi, önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Aynı gün içerisinde Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi'nin temel atma töreni gerçekleştirilirken, yeni binasına taşınan Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi'nin ve "Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi"nin de açılışı yapılacak.

Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi yeni binasında hizmete başlıyor

Ataşehir Belediyesi ve Efor Holding iş birliğiyle kurulan Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi, 1070 metrekare alanda 6 sınıf ile 160 çocuğa hizmet verecek. Projede yer alan 300 metrekarelik hobi bahçesi, çocukların doğayla iç içe büyüyerek doğa bilincini kazanmalarına imkan tanıyacak. Yanı sıra Ataşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Ferhatpaşa Mahallesi'nde hizmet veren Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi yeni binasında hizmet sunmaya başlayacak. Daha geniş alanda daha kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasına imkan sağlayacak bu proje sayesinde, Ataşehir halkının modern ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak.

Ferdi Zeyrek'in ismi Ataşehir'de yaşatılacak

Geçirdiği elim bir kaza sonucu 9 Haziran tarihinde hayatını kaybeden, Manisa'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adını Ataşehir'de yaşatacak "Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi"nin açılışı da etkinlik kapsamında yapılacak. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Ferhatpaşa Mahallesi'nde yapılacak tören, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ferdi Zeyrek, Özgür Özel, Ataşehir, istanbul, Tören, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    
11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
