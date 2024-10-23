Ataşehir\'de Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali

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Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında geleneksel dağ çileği toplama festivali düzenliyor. "Biriz, birlikteyiz" sloganıyla yola çıkan Ataşehir Belediyesi, bu yılki etkinliği 27 Ekim Pazar günü saat 09.00'da Kayışdağı Ormanı'nda gerçekleştirecek.

Ataşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında geleneksel dağ çileği toplama festivali düzenlenecek. Festival, doğa tutkunlarını bir araya getirerek, dağ çileği toplama geleneğini yaşatmayı ve toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, doğa ile iç içe bir ortamda hem keyifli bir gün geçirip, hem de doğal güzelliklerin tadını çıkaracaklar. Ataşehir Belediyesi tüm doğaseverleri bu keyifli etkinliğe davet ediyor. - İSTANBUL