Ataşehir'de ihtiyaç sahiplerine kurban bağışıyla konserveler dağıtılıyor - Son Dakika
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Ataşehir'de ihtiyaç sahiplerine kurban bağışıyla konserveler dağıtılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kurban bağışından elde edilen konserveler dağıtılıyor. Meslek elemanlarının yapmış olduğu ev incelemelerine göre belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak konserve miktarının, 10 bini bulması planlanıyor.

14.08.2024 14:01  Güncelleme: 15:18
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kurban bağışından elde edilen konserveler dağıtılıyor. Meslek elemanlarının yapmış olduğu ev incelemelerine göre belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak konserve miktarının, 10 bini bulması planlanıyor.

İBB ve Ataşehir Belediyesi iş birliğinde kavurma şeklinde konservelenen bağışlar, ilçede ikamet dezavantajlı yurttaşlara dağıtılmaya başlandı. Dağıtım yapılacak haneler, Belediye bünyesindeki meslek elemanlarının yapmış olduğu ev incelemelerine göre belirlenirken, dağıtımı yapılacak konservelerin miktarının 10 bini bulması planlanıyor. Kavurmaların bir kısmı, 65 yaş üstü bireyler ile engelli bireylerin yaşadığı adreslere doğrudan ulaştırılırken, bir kısmı da Belediye'ye bağlı Sosyal Marketler üzerinden dağıtılacak.

"Tüm hemşehrilerimizin yanında olacağız"

Konuyla ilgili bir mesaj paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sizinle paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz bu konserve etler, hayırsever yurttaşlarımızın bağışlarıyla, sağlıklı bir ortamda, dini usullere uygun olarak kesilen kurbanlardan elde edilmiştir. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hayırsever yurttaşlarımızın bağışlarını, ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturmaya, alan elin veren eli görmediği dayanışma kampanyaları yürütmeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz zorlu şartlarda, tüm hemşehrilerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Dar gelirli yurttaşlarımıza destek olacağız"

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise şunları kaydetti:

"Dar gelirli yurttaşlarımıza destek olmak için başlatılan bu anlamlı kampanyayla, ihtiyaç sahibi hanelere Ataşehir'de konserve kavurma ulaştırıyoruz. Hayırsever yurttaşlarımıza, emeği geçen herkese ve İBB Başkan'ımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız kentimizde yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha da iyi anlıyoruz. Ataşehir'de dayanışma ruhuyla, birbirimize daha sıkı bağlanacak ve zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. İhtiyaç duyduğunuzda yanınızda olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

İlçede ilk olarak Örnek Mahallesi Sosyal Market'te başlanan dağıtım, önümüzdeki günlerde diğer Sosyal Marketlerde devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ataşehir'de ihtiyaç sahiplerine kurban bağışıyla konserveler dağıtılıyor - Son Dakika

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