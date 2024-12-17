Ataşehir'de İmar Planları İçin Heyecan Verici Gelişmeler - Son Dakika
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Yerel

Ataşehir'de İmar Planları İçin Heyecan Verici Gelişmeler

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 ölçekli imar planlarındaki itiraz süreçlerinin değerlendirildiğini açıkladı. İmar planlarının tamamlanması ile depreme dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

17.12.2024 15:44  Güncelleme: 15:45
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 ölçekli imar planlarına ilişkin itirazların değerlendirildiğini ve süreç biter bitmez planların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) gündemine geleceğini duyurdu.

Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının hız kazandığı Ataşehir'de, depreme dayanıklı ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla, birçok mahallede imar planları tamamlanmaya başladı.

"İlerleyen süreçte güzel haberleri sizinle paylaşacağız"

Mustafa Kemal Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaparak, halkın sorunlarını dinleyen Başkan Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bölge halkının uzun zamandır beklediği imar sorununun çözümüne ilişkin heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Başkan Adıgüzel, sosyal medya hesabından, "Sevgili komşularım, bugün güne Mustafa Kemal Mahalle'mizde başladık. Biliyorum, mahalle sakinlerimiz imar sürecini merak ediyor. 5000'lik planlara itirazlar ve 1000'lik planlarımız İBB'de komisyonda değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte güzel haberleri sizinle paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

12 mahallede çalışmalar hızlandırıldı

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kronikleşen imar sorunlarına yönelik çözüm yolları geliştirmek üzere ortaya koydukları iş birliğini daha da güçlendiriyor. Depreme dayanıklı sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla birçok mahallede imar planları tamamlanmaya başladı. Bu bağlamda beş mahallede yeni plan ve yedi mahallede ise plan tadilatı çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ataşehir'de İmar Planları İçin Heyecan Verici Gelişmeler - Son Dakika

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