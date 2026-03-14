Ataşehir\'de Şehit Aileleri ve Gaziler İftar Sofrasında Buluştu

14.03.2026 18:55  Güncelleme: 19:01
Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla şehit aileleri ve gaziler için anlamlı bir buluşma düzenledi. Şehit aileleri ve gaziler, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde iftar sofrasında bir araya geldi.

Ramazan ayının paylaşma, sabır ve dayanışma ruhu, Ataşehir'de düzenlenen özel bir programda bir kez daha hayat buldu. İstanbul Marriott Hotel Asia'da gerçekleştirilen programda şehit aileleri ve gaziler, manevi bir atmosferde bir araya gelerek hem iftarlarını açtı hem de vatan uğruna gösterilen fedakarlıkları yad etti. Başkan Adıgüzel'in şehitlerin fedakarlığını, gazilerin cesaretini ve ailelerin metanetini vurguladığı anlamlı program dualarla ve Ramazan bereketi eşliğinde gerçekleşti.

"Bu topraklarda rahat nefes alabiliyorsak bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti var"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, şehitlerin ve gazilerin bu topraklardaki huzurun teminatı olduğunu belirterek, "Bu topraklarda rahat nefes alabiliyorsak, çocuklarımız güvenle okula gidebiliyorsa, sokaklarımızda huzurla yürüyebiliyorsak; bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve siz değerli ailelerimizin metaneti var. Aziz şehitlerimiz ve emanetleri milletimizin ortak vicdanında, ortak hafızasında en müstesna yerdedir; buna hiçbir şüphe yok" dedi.

"Burada bir Onursal evladınız var"

Başkan Adıgüzel, şehit ailelerinin acısını tarif etmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Değerli annelerim, babalarım, kıymetli kardeşlerim, sizlerin acısı hiçbir sözle tarif edilemez. Vatan sevginizle bağrınıza taş basıp evlat acınızı dindirdiğinizi bilirim. Ama şunu bilmenizi isterim; asla yalnız değilsiniz. Burada bir Onursal evladınız, bir Onursal ağabeyiniz var. Başımızın tacısınız" dedi.

Gazilere de özel bir teşekkür ileten Başkan Adıgüzel, onların bu ülkenin yaşayan kahramanları olduğunu hatırlatarak, "Kıymetli gazilerimiz, sizler bu ülkenin onurunu taşıyorsunuz. Taşıdığınız iz, bu milletin onurudur. Duruşunuz, bu memleketin bağımsızlık iradesidir. Sizlere minnet borçluyuz" ifadelerine yer verdi.

Programın aynı zamanda bir dua akşamı olduğunu belirten Başkan Adıgüzel, "Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın. ve ülkemize hizmet eden, bu ülke için bedel ödeyen herkesten Allah razı olsun" dedi. Program boyunca şehitlerin hatırası yad edilirken, gazilerin onuru da her an vurgulandı. Başkan Adıgüzel, şehit ve gazilerin ailelerine sağlık, huzur ve uzun ömür dileyerek, Ramazan akşamının manevi atmosferine vurgu yaptı.

Şehit ve gazilerin ailelerine sağlık, huzur ve uzun ömür dilenerek, Ramazan akşamının manevi atmosferi taçlandırılarak program son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

