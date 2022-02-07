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Ataşehirlilere sabah çorbası - Son Dakika

Ataşehirlilere sabah çorbası

07.02.2022 12:40
Ataşehirlilere sabah çorbası

Ataşehir Belediyesi hafta içi her sabah, ilçe halkına "dumanı üzerinde, lezzeti yerinde" çorba dağıtımına başladı.

Ataşehir Belediyesi hafta içi her sabah, ilçe halkına "dumanı üzerinde, lezzeti yerinde" çorba dağıtımına başladı. Amaç erken saatte işe, okula, doktora yetişmeye çalışan Ataşehirlilerin içini ısıtmak, güne güzel başlamalarını sağlamak.

"Mobil İkram Aracı" ile dağıtılan çorbalar, aşevi tarafından özenle hazırlanıyor ve tek kullanımlık bardaklarda ücretsiz olarak ikram ediliyor. Çorba ikramı hafta içi her sabah otobüs durakları, okul önleri ve hastane gibi yurttaşların sıklıkla kullandığı, yoğun noktalarda yapılıyor.

Çorba ikram edilen Ataşehirliler de verilen hizmetten son derece mutlular. Duygularını, "İşe yetişmek için koşuştururken, ikram edilen bir bardak çorba bizlere huzur ve sıcaklık verdi. Başta Belediye Başkanı Battal İlgezdi olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde ifade ediyorlar.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Soğuk bir kış geçiriyoruz. İstedik ki, bu süreçte yurttaşlarımızın yanında olalım. Güne güzel başlasınlar, dayanışmanın, bir olmanın mutluluğunu duysunlar. Bu amaçla, her sabah okul önlerinde öğrencilerimize, hastanelerde hasta yakınlarına, esnafımıza ve yurttaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Afiyet olsun diyorum, günlerinin mutlulukla geçmesini diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Ataşehirlilere sabah çorbası
Ataşehirlilere sabah çorbası
Ataşehirlilere sabah çorbası

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Battal İlgezdi, Ataşehir, Hastane, Doktora, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ataşehirlilere sabah çorbası - Son Dakika


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