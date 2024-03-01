Ataşehir Belediyesi Mart Ayında 38 Farklı Etkinlikle Sanatseverleri Buluşturacak

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Ataşehir Belediyesi, mart ayı boyunca tiyatrodan sinemaya, konserlerden çocuk atölyelerine, sergilerden söyleşilere kadar geniş bir seçkide tam 38 farklı etkinliği ilçeli sanatseverlerle buluşturacak.

Ataşehirliler, mart ayında kültür-sanat etkinliklerine doyacak. Mart ayında 38 farklı etkinlik, ilçelilerle buluşacak.

KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL KONSER

Ataşehir Belediyesi'nin mart ayı kültür-sanat programı kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel bir konser hazırlandı. 7 Mart'ta Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde sahne alacak Ataşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültürevi Çok Sesli Kadın Korosu Topluluğu, Şef Gönül Polat Kahraman eşliğinde seçme türküler seslendirecek. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir de sergi etkinliğine yer veren Ataşehir Belediyesi, bu güne özel hazırlanan "Renklerin Sesi" adlı sergiyi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Ataşehirlilerle buluşturacak.

KONSERLER SERİSİ DEVAM EDECEK

Ataşehirli müzikseverleri dünya müziğiyle buluşturan "Müzik Atlası" başlıklı yeni konserler serisi mart ayında da devam edecek. Müzik Atlası programının bu ayki konuğu Cem Erdost İleri olacak.

Yetişkin tiyatroları, 6 Mart'ta Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Devri Havva Komedisi" isimli oyunla başlayacak. Ardından 11 Mart'ta Apartman Sahne tarafından "Eşyalı Kiralık" isimli oyun sahnelenecek.

FİLM BULUŞMALARI, SİNEMASEVERLERLE BİR ARAYA GELECEK

Kültür-sanat etkinliklerinin "Film Buluşmaları" bölümünde de 14 Mart Perşembe günü "Turna Misali" sinemaseverlerle buluşacak. 22 Mart Cuma günü ise "Bir Zamanlar Gelecek: 2121" filminin gösterimi MSKM'de yapılacak.

Yetişkinlere yönelik etkinlikler; Çağdaş Sanat Buluşmaları, Edebiyat Akşamları ve Tarih Okulu programları ile devam edecek. 14 Mart'ta düzenlenecek Çağdaş Sanat Konuşmaları kapsamında Mine Sanat Galerisi kurucusu Mine Gülener ve galerinin koordinatörü Ayşe Koçak ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

EDEBİYAT AKŞAMLARI'NDA SUAT DERVİŞ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Edebiyat Akşamları programında ise geçen yüzyılın önemli yazar ve gazetecilerinden Suat Derviş üzerine, MSGSÜ Yeni Türk Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Şahin ve Sanat Yazarı ve Akademisyen Abdullah Ezik'in katılacağı söyleşi 22 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Tarih Okulu programının bu ayki konusu, "Deniz Harekatı Perspektifinden Çanakkale Cephesi" olacak. 17 Mart'ta Tarihçi Olgay Söyler'in moderatörlüğünde akademisyen Doç. Dr. Evren Mercan ile bir konuşma gerçekleştirecek.

KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANACAK

Ataşehir Belediyesi bu yıl 60'ncısı gerçekleşecek olan Kütüphane Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Mart Cumartesi günü başlayacak programda yazarlar, Ataşehir Belediyesi'nin kütüphanelerinde okurlarıyla buluşacak. 60. Kütüphane Haftası'nın ilk etkinliği kapsamında 23 Mart Cumartesi günü, çocuk kitaplarıyla dünya çapında tanınan karikatürist, yazar ve yönetmen Behiç Ak, Süleyman Karadağ Çocuk Halk Kütüphanesi'nde okurlarıyla buluşacak.

NECATİ TOSUNER, SÖYLEŞİ YAPACAK

Yine aynı gün yazın hayatındaki 60. yılını kutlayan Necati Tosuner, Kütüphane Haftası Etkinliği kapsamında gazeteci-yazar Kadir İncesu moderatörlüğünde, MSKM Rıfat Ilgaz Kitaplığı'nda okurları ile bir araya gelecek. Yapıtlarıyla; TDK Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Öykü Ödülü, Atilla İlhan Roman Ödülü ve Yunus Nadi Öykü Ödülü gibi edebiyat dünyasının en önemli ödüllerine değer görülmüş Necati Tosuner'le edebiyatı, dili ve hayatı üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

24 Mart Pazar günü, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında üç kuşak yetiştiren yazar Gülten Dayıoğlu, gazeteci-yazar Ömür Kurt moderatörlüğünde, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde okurlarıyla buluşacak.

VAROL YAŞAROĞLU, ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Karikatürist, illüstratör, yapımcı, Koca Kafalar'ın yaratıcısı ve Grafi2000'in kurucusu olan Varol Yaşaroğlu, 25 Mart Pazartesi günü MSKM'de, 2017 yılından bugüne en çok okunan çocuk kitapları arasında yer alan Kral Şakir kitabı üzerine çocuklarla bir söyleşi gerçekleştirecek.

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Bşk. Prof. Dr. Ümit Konya, 60. Kütüphane Haftası Etkinliği kapsamında 26 Mart Pazartesi günü, Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi'nde okurlarla buluşacak.

Son olarak 28 Mart Perşembe günü, çocuk edebiyatının sevilen yazarlarından Aslı Der, Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi'nde okurlarıyla kitapları üzerine söyleşi gerçekleştirecek.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMAYACAK

Çocuk tiyatroları kapsamında; 3 Mart tarihinde Bosch Çevre Tiyatrosu ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından "Dünya Bizim Evimiz" isimli oyun, 10 Mart'ta Ada Tiyatro tarafından "Şaşkın Korsan" isimli oyun Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde sahnelenecek. 17 Mart Pazar günü Sahne Bazende tarafından "At" isimli oyun CSEM'de, Köstekli 34 Tiyatro tarafından "Minicraft" adlı oyun MSKM'de çocuklarla buluşacak. 24 Mart Pazar günü ise "Einstein Dahilerin Dahisi Çılgın Fikirlerin Babası" adlı oyun CSEM'de sahnelenecek.

Çocuklara yönelik atölye programı çerçevesinde Düştepe Oyun Müzesi, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi ile Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi'nde birbirinden renkli tam 15 atölye yapılacak.

Çocuk sineması programında da 9 Mart Cumartesi günü "Muhteşem Kedi Maurice" isimli film, 23 Mart Cumartesi ise "Ayı Kardeşler: Dünyaya Dönüş" isimli film MSKM'de gösterilecek.