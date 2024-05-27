ATASEM Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat ve Meslek Kurslarında (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca aldıkları eğitimin ardından hazırladıkları el emeği ürünler yıl sonu sergisiyle ziyarete açıldı. ATASEM kursiyerlerinin 17'nci yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2023-2024 döneminde açtığı ATASEM kurslarına 19 ilçede 27 kurs merkezinde 33 alanda 285 farklı branşta açılan 968 kursa 16 bin 670 kursiyer katıldı. ATASEM kursiyerlerinin bir yıl boyunca aldıkları eğitimin ardından hazırladıkları el emeği ürünleri 17'nci yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yıl sonu sergisi açılış töreninde ilk olarak halk oyunu kursiyerleri kısa bir gösteri yaptı. Açılış töreninde konuşun Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplumun büyük bir kesimine hitap eden hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde 7'den 70'e bütün vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Örgün eğitim dışında kendini geliştirmek isteyen herkese yönelik kursların bulunduğunu aktaran Mustafa Gürbüz, "Kurs merkezlerimizin sayısını artırarak hem bilimsel hem de sanatsal açıdan vatandaşlarımıza hayatları boyunca faydalı olabilecek ve kendilerini geliştirecek eğitimler vermeye devam edeceğiz" dedi.

2 Haziran'a kadar açık kalacak

Genel Sekreter Yardımcısı Gürbüz'ün konuşmasından sonra ise ATASEM 17'nci yıl sonu sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Mustafa Gürbüz, kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceleyerek, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gürbüz, kursiyerlere çalışmalarından dolayı tebrik etti. ATASEM 17'nci yıl sonu sergisi Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ATASEM 17. yıl sonu sergisi açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, daire başkanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA