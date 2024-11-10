Atatürk, 86. yılında Yaşar Üniversitesi'nde anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 86. yılında Yaşar Üniversitesi'nde anıldı

Atatürk, 86. yılında Yaşar Üniversitesi\'nde anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2024 10:30
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86'ıncı yılında Yaşar Üniversitesi'nde de düzenlenen törenle özlemle anıldı.

Yaşar Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86'ıncı yılını düzenlediği törenle andı. Yapılan tören, Selçuk Yaşar Kampüsü'ndeki Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yılının anıldığı törende çelenk sunumunun ardından, Yaşar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu "Bir Duygu Yolculuğu" adlı oyunu sergiledi. Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu şunları söyledi:

"Milletimizin gücünden ilham alarak açık sözlülüğü, dürüstlüğü ve cesaretiyle yaşamını Türk ulusuna adayan Atatürk, sadece bir lider değil, tüm dünyaya örnek bir devlet adamı olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Gençlerimizin, Atatürk'ün yolunda ilerleyerek bilimsel düşünceye, özgün fikirler geliştirmeye ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesine taşıma gayretlerini görmek bizlere umut ve gurur veriyor. Atatürk, 'Gençliği yetiştiriniz, onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız' sözüyle de biz eğitimcilerin yolunu aydınlatmıştır. Bizler de Yaşar Üniversitesi'nde bu önemli sözün hakkını vermek için üstün bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilimsel düşünceyi benimseyen, soran, sorgulayan ve araştıran gençler yetiştirmenin sorumluluğunu taşırken, her adımda Atatürk'ün bize miras bıraktığı değerlere sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz. Cumhuriyetimizin ilkeleri ve kazanımları doğrultusunda, özgür ve üretken bireyler yetiştirmeyi en önemli görevimiz olarak görüyoruz. Yaşar Üniversitesi olarak, Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmayacağımızı vurguluyor, büyük önderimizi her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk, 86. yılında Yaşar Üniversitesi'nde anıldı - Son Dakika

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