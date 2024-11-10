Atatürk Adıyaman\'da Anıldı

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Adıyaman Valiliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği bahçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. ölüm yıl dönümünde törenle anıldı. Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Beldiye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. - ADIYAMAN