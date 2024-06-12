Atatürk Anıtı'nın Kültür Yolu Festivali Afişlerinde Yer Almamasına Tepki - Son Dakika
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Atatürk Anıtı'nın Kültür Yolu Festivali Afişlerinde Yer Almamasına Tepki

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Birol Yelekin, Kültür Yolu Festivali'nde Samsun'un simgesi olan Atatürk Anıtı'nın hiçbir afişte yer almamasına tepki gösterdi.

12.06.2024 11:39
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Birol Yelekin, 8-16- Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivali'nde Samsun'un ve milli mücadelenin simgelerinden olan Onur Anıtı'nın hiçbir afişte yer almamasına tepki gösterdi. Yelekin, "Festivali hazırlayanlar çalışmasını yaptıkları şehrin kültürünü araştırmadan mı hazırlık yaptılar? Şehrimizin simgesinin Saat Kulesi değil, şehrimizin futbol takımı Samsunsporumuzun, OMÜ'nün, Büyükşehir Belediyemizin, valiliğimizin logolarında da olduğu gibi Samsun'un simgesinin Atatürk Anıtı olduğunu bilmiyorlar mı" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Birol Yelekin, Kültür Yolu Festivalinin Samsun ayağının 8- 16 Haziran tarihleri arasında sürecek program afişlerinde Atatürk Onur anıtının yer alamamasına tepki gösterdi.

"Bu hatanın giderilmesini istiyoruz"

Birol Yelekin şunları söyledi:

"Şehrimizde 8 Haziran'da başlayıp 16 Haziran'a kadar devam edecek olan Samsun Kültür Yolu festivali gerçekleşmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bu etkinliğin amacı Samsun ve çevresinin sahip olduğu kültüre karşı farkındalığı artırmak ve buna dair çok sayıda sergi, konser, gezi, atölyeler yapmak. Festival için hazırlanan internet sitesi ve sosyal medya sayfaları incelendiğinde bu konuda bir çabanın olduğu görülmektedir. Hazırlayanlara ve katkı sunanlara teşekkür ederiz. Ancak Samsun gibi milli mücadelenin başkenti, kurtuluşun ilk adımının atıldığı, kültürel ve tarihi değeri yüksek olan bir kentte bu denli büyük bir festivalin afişinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi kişiliğin yakışır bir şekilde kullanılmamış olması halkımızda üzüntü yaratmaktadır. Festivali hazırlayanlar çalışmasını yaptıkları şehrin kültürünü araştırmadan mı hazırlık yaptılar? Şehrimizin simgesinin Saat Kulesi değil, şehrimizin futbol takımı Samsunsporumuzun, OMÜ'nün, büyükşehir belediyemizin, valiliğimizin logolarında da olduğu gibi Samsun'un simgesinin Atatürk Anıtı olduğunu bilmiyorlar mı? Hadi diyelim onlar hata yaptı peki  sayın valimiz başta olmak üzere belediye başkanı, il kültür turizm müdürü gibi yetkililer bu eksikliği düzeltme konusunda girişimde bulundular mı? Derdimiz sırf muhalefet olmak için eleştiri yapmak değil ama sürekli halkın değerleriyle oynayarak ya da görmezden gelerek halkı birbirine düşman etme hatasından vazgeçilmelidir. Sayın Valimizden bu hatanın giderilmesini istiyoruz. Basılı afiş ve görsellerde hatanın düzeltilmesi mümkün olmasa da festivalin internet sitesinde ve sosyal medya görsellerinde Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a yakışır bir şekilde yer alması gerekmektedir. İşte o zaman festival gerçek amacına hizmet edecek ve şehrimizin kültürünü ve tarihinin doğru bilinmesini sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Atatürk Anıtı'nın Kültür Yolu Festivali Afişlerinde Yer Almamasına Tepki - Son Dakika

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