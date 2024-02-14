Atatürk Bulvarı Huzurkent Mahallesi'nde Yenilendi - Son Dakika
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Atatürk Bulvarı Huzurkent Mahallesi'nde Yenilendi

Atatürk Bulvarı Huzurkent Mahallesi\'nde Yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Huzurkent Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla yenilendi. Toplamda 18 bin 288 ton sıcak asfalt serimi yapılan bulvar, üreticilerin ve esnafın kullanımına sunuldu.

14.02.2024 09:37  Güncelleme: 09:44
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Huzurkent Mahallesi'nde bulunan ve üreticinin sık kullandığı, esnafın da yoğun olarak bulunduğu Atatürk Bulvarı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yeni çehresine kavuşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Huzurkent Mahallesi'nde süren çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nı yenileyen ekipler; 2 bin metre uzunluğundaki yolda 11 bin 67 ton, 1000 metre uzunluğundaki Işık Bulvarı'nda 5 bin 316 ton, 700 metre uzunluğundaki Cengiz Topel Caddesi'nde ise 1905 ton sıcak asfalt serim çalışması yaptı.

Ekipler tarafından, toplamda 18 bin 288 ton sıcak asfalt yol yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu. Ekipler, cadde ve bulvarlardaki üstyapının yenileme çalışmasını da bitirdi. İşaretleme işlemlerinin tamamlanması ve kaldırımların da yenilenmesiyle, yollar kaliteli ve konforlu hale geldi.

Bulvarda çalışma yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Mehmet M. Adlığ, "Çok sıkıntı çekiyorduk. Çiftçilerin ürettiği ürünler zor şartlarda taşınıyordu. Bu yapılan çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Bey'e ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yolla ilgili şikayetlerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ilettiğini belirten Köselerli Mahalle Muhtarı Nedim Bozoğlu ise "Yolumuz çok bozuktu. Başkanımız Vahap Seçer'e talebimizi ilettik. Talebimize duyarsız kalmayıp, bulvarlarımızı yenilediği için kendisine şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim. Bu yolların yapılması ile üreticilerimiz mallarını daha hızlı ve daha konforlu taşımaya başladı" dedi.

Kaynak: ANKA

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