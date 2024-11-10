Atatürk, Çankırı'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86'ncı yıldönümünde Çankırı'da düzenlenen törenle anıldı.
Çankırı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için kent meydanında tören düzenlendi. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. - ÇANKIRI
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