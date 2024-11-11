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Mustafa Kemal Atatürk Çankırı'da anıldı

ÇANKIRI - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86'ncı yıldönümünde Çankırı'da düzenlenen törenle anıldı.

Çankırı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için kent meydanında tören düzenlendi. Kent protokolü çelenk sunması ile başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde zaman adeta durdu. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.