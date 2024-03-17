Atatürk Cumhuriyet Kulesinin ışık şovu havadan görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Atatürk Cumhuriyet Kulesinin ışık şovu havadan görüntülendi

Atatürk Cumhuriyet Kulesinin ışık şovu havadan görüntülendi

Cumhuriyetin 100'üncü yılını temsil edecek olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi, 18 Mart'ta açılacak. Kulede sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, nikah salonu, seyir terası, restoran ve bilim merkezi gibi alanlar bulunacak. Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek ve Sinan Akçıl konseriyle başlayacak. Kule, Ankara'nın dört bir yanını kuş bakışı izleme fırsatı sunacak.

17.03.2024 10:12  Güncelleme: 10:23
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Cumhuriyetin 100'üncü yılını temsil edecek olan ve yapımı tamamlanan Atatürk Cumhuriyet Kulesi 18 Mart günü açılacak.

2003 yılında temeli atılan ve yarım kalan Atatürk Cumhuriyet Kulesinin yeniden başlayan inşasında sona gelindi. Cumhuriyetin 100'üncü yılını temsil etmesi planlanan kule 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nde açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılması planlanan kulede sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, nikah salonu, seyir terası, restoran ve bilim merkezi gibi vatandaşların kullanımına sunulacak alanlar bulunuyor.

Kulenin zirvesinde "Selçuklu yıldızı" bulunurken, ışıklandırma ve led sistemleri ile vatandaşların beğenisine sunulacak. Atakule'nin mimarı Ragıp Buluç tarafından tasarlanan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile Ankaralılar kentin dört bir yanını kuş bakışı izleme fırsatı bulacak.

Kule konser ile açılacak

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol, açılışın konser ile olacağını söyleyerek, "Atatürk Cumhuriyet Kulemizi açıyoruz. Keçiören'imize, Ankara'mıza, Türkiye'mize güzel bir eser kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, saat 15.00'te Sinan Akçıl konseri ile başlayacak açılış törenine bütün Ankaralıları bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kule hakkında bilgi veren Karayol, "197 metre yüksekliğindeki Cumhuriyet Kulemizin en üstünde bir nikah salonumuz var, onun bir altında VIP salonumuz var, bir alt katta dönen restoranımız var. Onun altında ise bir kafeteryamız var, kafeteryanın altında da bir seyir terasımız var. Ankara'nın yüzde 80'ini gören bu alanda vatandaşlar Ankara'yı seyredebilecekler. Dönen restoranımız 45 dakikada bir tam tur atıyor. Vatandaşlar, bir yemek süresinde Ankara'nın tamamını görecek şekilde yemek yiyebilecekler. Kubbenin altında uzaydan aldığımız görüntüleri öğrencilere gösterecek ve eğitim almalarını sağlayacak bir yerimiz var. 17'nci katta bir cam terasımız var. Ziyaretçilerimiz cam terasımızda Ankara'nın manzarasını seyretme fırsatı bulacak" dedi.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir eseri kazandırmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz"

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'ye eser kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Karayol, "Herkesi Cumhuriyet Kulemize bekliyoruz. Açılıştan sonra herkes gelip kuleyi gezebilecek. Gerçekten çok büyük bir emeğin sonunda çıktı ortaya. Türk mühendis ve mimarların çalışmaları ve detaylarındaki bütün güzellikleri insanlarımızın gelip mutlaka görmelerini istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir eseri kazandırmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Cumhuriyet Kulesinin ışık şovu havadan görüntülendi - Son Dakika

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