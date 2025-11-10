Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Trabzon'da Anıldı - Son Dakika
Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Trabzon'da Anıldı

10.11.2025 12:49
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, irtihalinin 87. yıl dönümünde Trabzon'da düzenlenen törenle anıldı. Törene Trabzon Valisi ve yerel yöneticiler katıldı, anıt önünde çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

HABER: Esra Nur Pervan

(TRABZON) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Trabzon'da da törenle anıldı.

Meydan Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP İl Başkanı Mustafa Bak, ildeki bürokratlar ve yurttaşlar katıldı.

Törende Valilik, 2. Ordu Garnizon Komutanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, daha sonra Anıt Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ebediyete irtihalinizin 87'nci yıl dönümünde, aziz hatıranızı bir kez daha minnet, rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Siz, milletimizin en zor zamanlarında, umudun tükendiği yerde yeniden dirilişin meşalesini yaktınız.

Akıl, bilim, vatan sevgisi ve millet iradesine dayalı düşüncelerinizle Türk milletine yalnızca bağımsızlığını değil, aynı zamanda çağdaş bir geleceğin yol haritasını da armağan ettiniz.

Emanetiniz olan Cumhuriyet, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla korunmakta, fikirleriniz bizlere rehber olmaya devam etmektedir. Her geçen gün, sizin 'en büyük eserim' dediğiniz Cumhuriyeti daha güçlü, daha müreffeh ve daha adil bir geleceğe taşımak için azimle çalışıyoruz.

'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.'"

Kaynak: ANKA

