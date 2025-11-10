Atatürk, Edirne'de Anıldı - Son Dakika
Atatürk, Edirne'de Anıldı

10.11.2025 13:04
Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında Edirne'de düzenlenen törenle anıldı. Törene Edirne Valisi ve yerel yöneticilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

(EDİRNE) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Edirne'de de törenle anıldı.

Atatürk Anıtı önündeki anma törenine Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te siren sesinin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, sonrasında İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından protokol üyeleri kortej yürüyüşüyle tarihi Edirne Belediyesi binasında bulunan Atatürk Odası'nı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Vali Yunus Sezer, burada Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, şeref defterini imzaladı.

Vali Sezer, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Türk milletinin istiklaline ve istikbaline adanmış bir ömrün son bulduğu 10 Kasım'ı, bir matem günü olmaktan ziyade; Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve milletimiz için yaptığı fedakarlıkları daha derin bir kavrayışla anlama ve hatırlama günü olarak idrak ediyoruz.

Bu anlamda onun 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü bizlere büyük bir emanet ve sorumluluk bırakmaktadır. Bu emanetin taşıyıcıları olarak, uğrunda büyük bedeller ödenmiş vatanımıza ve bağımsızlığımıza her koşulda sahip çıkmak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyup geliştirmek ve gelecek nesillere aynı bilinç, aynı ruh ve aynı kararlılıkla aktarmak hepimizin ortak görevidir."

Anma etkinlikleri, Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

Kaynak: ANKA

