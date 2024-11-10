Atatürk İçin İstanbul Havalimanı'nda Anma Töreni - Son Dakika
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Yerel

Atatürk İçin İstanbul Havalimanı'nda Anma Töreni

Atatürk'ün vefatının 86. yılında İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.

10.11.2024 10:35
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Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86'ıncı yılı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi. Seyahat için havalimanına gelen yolcular da saygı duruşuna eşlik etti.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ıncı yılında yurdun dört bir yanında saygıyla anılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda da tören düzenlendi. Törene, havalimanının işletmecisi iGA Istanbul Airport CEO Selahattin Bilgen, havalimanı personelleri ve çok sayıda yolcu katıldı. Terminal binası içerisine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı. Dış Hatlar Terminali'nin gidiş katında toplanan havalimanı personeli ve yolcular, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Havalimanında bulunan yerli ve yabancı yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk İçin İstanbul Havalimanı'nda Anma Töreni - Son Dakika

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