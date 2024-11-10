Atatürk, İzmir'de 86. Yılında Saygıyla Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, İzmir'de 86. Yılında Saygıyla Anıldı

Atatürk, İzmir\'de 86. Yılında Saygıyla Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda anıldı. Törene katılanlar, Atatürk'ü anmak için 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

10.11.2024 09:56  Güncelleme: 10:07
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 86. yılında İzmir'de de anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında İzmirliler tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda anıldı. Kent protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, gaziler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar meydanda yerini alarak Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. Seyir halinde olan sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü andı. Bu esnada duygu dolu anlar yaşandı.

Anma programında İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Program, Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenecek anma etkinliği ile devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk, İzmir'de 86. Yılında Saygıyla Anıldı - Son Dakika

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