Atatürk Köşkü'nde Vasiyet Odası Ziyareti - Son Dakika
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Atatürk Köşkü'nde Vasiyet Odası Ziyareti

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Atatürk Köşkü'nde vasiyetin yazıldığı odayı ziyaret etti ve milletin bu tarihi olayı bilmesini istedi.

11.06.2024 18:13  Güncelleme: 18:23
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Büyük Önder Atatürk'ün mal varlığını Türk milletine bağışladığı günün yıl dönümünde vasiyetin yazıldığı Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti. Başkan Kaya, "Milletimizin bu tarihi olayı, bu büyük olayı bilmesini, öğrenmesini istiyoruz" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün mal varlığını Türk milletine bağışlamasının 87. yıl dönümünde vasiyetin yazıldığı Trabzon Atatürk Köşkü'nü giderek vasiyet odasını ziyaret etti.

"Büyük Önder, Atatürk Köşkü'nde tarihi kararlara imza attı"

Atatürk'ün ilki 1924, ikincisi 1930, üçüncüsü de 1937 yılında olmak üzere Trabzon'u 3 kez ziyaret ettiğini belirten Başkan Kaya, Büyük Önder'in bu ziyaretlerde Soğuksu'daki Atatürk Köşkü'nde konakladığını ve burada özel ve tarihi kararlara imza attığını söyledi.

Başkan Kaya şunları belirtti:

"Bugün 11 Haziran 2024. Bundan tam 87 yıl önce, tam burada hem Trabzon'umuzu, hem Türk milletini, hem de insanlık tarihini ilgilendiren çok önemli bir olay cereyan etti. Bu toprakları bizlere vatan yapan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'umuza 3 defa geldiler. İlk gelişleri 15-16 Eylül 1924 sonra 1930 ve en son 10 Haziran 1937'de Trabzon'a geldiğinde Büyük Önderimiz arkada gördüğünüz bu güzel köşkte konakladı. Burada çok önemli bir işe imza attı.

"Bütün mal varlığını Türk milletine burada bağışladı"

Büyük bir yüce gönüllülükle, insanlık tarihinde görülmemiş bir olaya imza attı. 'Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha neler vermek isterdim' şeklinde de sözler söyledi. Bütün milletimizin bu tarihi olayı bilmesini, öğrenmesini istiyoruz. Yaptığımız araştırmalarda bu büyük olayı bilmeyen binlerce yurttaşımızın olduğunu öğrendik, bundan üzüntü duyuyoruz. 11 Haziran 1937 Trabzon Soğuksu Atatürk Köşkü, atamızın mal varlığını Türk milletine bağışladığı yerdir. İşte tam oradayız. Birazdan vasiyet odasına gireceğiz o sözlerin yazılı olduğu yeri göreceğiz. Tarih 11 Haziran 1937 ve örnek olacak o güzel sözleri yüce gönüllü içeren sözleri burada söylüyor."

Kaynak: ANKA

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