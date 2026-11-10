Atatürk, Manisa Sarıgöl\'de 09.05\'te sirenlerle ve törenle anıldı

Atatürk, Manisa Sarıgöl'de 09.05'te sirenlerle ve törenle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi ve etkinliklerin okullarda süreceği bildirildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen törenle saygı, minnet ve özlemle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ilçede hayat dururken bayraklar yarıya indirildi.
Sarıgöl Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma törenine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve siyasi parti ilçe başkanları katıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında Türk bayrakları yarıya indirildi.
Sarıgöl'deki anma etkinliklerinin gün boyunca okullarda düzenlenecek programlarla devam edeceği bildirildi.
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