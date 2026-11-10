Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde Afyonkarahisar\'da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Afyonkarahisar'da düzenlenen törenle anıldı.

Kocatepe Parkı'nda gerçekleştirilen anma töreninde Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral ile Belediye Başkan Vekili Derya Palalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıldı.