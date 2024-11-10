Bolu'da öğrencilerin hazırladığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk resim sergisi yoğun ilgi gördü.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayatını kaybetmesinin üzerinden 86 yıl geçti. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Bolu'da çeşitli etkinlikler yapıldı. Mudurnu ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıyla anıldığı programlarda ilk ve ortaokul öğrencileri resim sergisi hazırladı. Haftalar öncesinden resimlerini hazırlamaya başlayan öğrencilerin açtığı sergi yoğun ilgi gördü. İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve vatandaşlar sergiyi ilgiyle gezdi. - BOLU
Son Dakika › Yerel › Atatürk Resim Sergisi Bolu'da Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?