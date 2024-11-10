Atatürk, Sultanhisar\'da anıldı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında düzenlenen törenle Sultanhisar'da anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle anıldı. Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasının ardından saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın yarıya indirilmesinin ardından tören sona erdi. Zafer Ortaokulu konferans salonunda devam eden törende Şehit Ayhan Yeşilyol Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan gösteriler beğeni topladı. İlçe genelinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Anma programına Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İlçe Jandarma Komutanı Bekir Göçmen, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Yörük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Yağcı, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN