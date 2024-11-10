Atatürk'ü Anma Günü'nde 'O Hep Bizimle' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma Günü'nde 'O Hep Bizimle' Sergisi Açıldı

Atatürk\'ü Anma Günü\'nde \'O Hep Bizimle\' Sergisi Açıldı

Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'O Hep Bizimle' sergisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ve devrimlerini anmak için açıldı. Sergi, Atatürk'ün ölümsüz mirasını genç nesillere ulaştırmayı hedefliyor.

10.11.2024 12:59  Güncelleme: 13:07
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Kartal Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kartal Şubesi'nin hazırladığı "O Hep Bizimle" sergisine ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi fuaye alanında açılışı yapılan sergide, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı ve devrimleri bir kez daha anıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen açılışa, Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, ADD Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birbirinden farklı fotoğrafları yer alıyor.

Atatürk'ün ölümsüz mirası: "O Hep Bizimle" sergisi

ADD Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, 10 Kasım'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak adına büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Arkan, serginin Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde, onun devrimleri ve fikirlerinin toplum hafızasında yer etmesini sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Konuşmasında, "ADD Kartal Şubesi olarak, Atamızın vefatından Anıtkabir'e defnedildiği 1953 yılına kadar geçen süreci fotoğraflarla anmak ve anlatmak için 'O Hep Bizimle' sergimizi hazırladık. Amacımız, onun devrimlerini ve fikirlerini nesilden nesile taşımak ve yaşatmak," diyerek, ADD olarak Atatürk'ün yolunda azimle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kartal Belediyesi'nden anlamlı destek

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar da, ADD'nin Atatürk'ün mirasını yaşatma mücadelesine Kartal Belediyesi olarak destek olmaktan onur duyduklarını belirtti. Cumhuriyet'in ve bağımsızlığın simgesi olan Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde ADD Kartal Şubesi ile bir araya gelmenin önemini vurgulayan Uçar, "Cumhuriyetimizin kurucusu, başkumandanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını onurlandırmak için bu anlamlı organizasyonda bulunmanın gururunu yaşıyorum. Kartal Belediyesi olarak kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi. Serginin kapanışında, ADD Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan'a, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz ve CHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Özlem Cendere Doğan tarafından plaket takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ü Anma Günü'nde 'O Hep Bizimle' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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