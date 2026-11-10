Atatürk’ü anma programları Tomarza ve Bünyan’da 88. yıl dönümünde çelenkle başladı - Son Dakika
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Atatürk’ü anma programları Tomarza ve Bünyan’da 88. yıl dönümünde çelenkle başladı

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Atatürk’ü anma programları Tomarza ve Bünyan’da 88. yıl dönümünde çelenkle başladı
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Kayseri’nin Tomarza ve Bünyan ilçelerinde Atatürk, 10 Kasım dolayısıyla 88. yıl dönümünde anıldı. Tomarza Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören 09.05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla sona erdi; Bünyan’da çelenk sunumunun ardından Kültür Merkezi’nde program yapıldı.

Kayseri'nin Tomarza ve Bünyan ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Tomarza Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programı, Kaymakam Selim Eser ve Belediye Başkanı Osman Koç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saatler 09.05'te sirenler çalarken, protokol ve vatandaşlar da saygı duruşunda geçti. Ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi.

Düzenlenen program, Tomarza Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk'ü anma programı ile sona erdi.

Atatürk Bünyan'da da anıldı

Bünyan'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Bünyan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. İlçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılım sağladığı programda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bünyan'ımızda çelenk sunma töreniyle başlayan ve Kültür Merkezimizde düzenlenen anma programıyla devam eden etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i ve değerlerini aynı kararlılıkla gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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