Atatürk\'ün 86. Yıl Anması Zonguldak\'ta Yapıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak'ta anma töreni düzenlendi. Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Töreni yakından takip etmek isteyen yaşlı bir kadın, kendisine verilen sandalye ile çelenklerin yanına oturarak programı izledi. Tören alanındaki katılımcıların yanı sıra güzergahtan geçen vatandaşlar da sirenler çaldığında saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Programın sona ermesinin ardından protokol üyeleri tören alanından ayrılırken vatandaşlar da yoluna devam etti. - ZONGULDAK