Atatürk\'ün Aydın\'a Gelişinin 95.Yıldönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Şubat 1931'de Aydın'a gelişinin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95. yıl dönümü kutlama programı Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Polat Bora Mersin törende yaptığı konuşmada, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95.yıldönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Bu anlamlı gün sadece bir ziyaretin yıldönümü değil, aynı zamanda bir milletin yeniden ayağa kalkışının bağımsızlık inancının ve Cumhuriyet kararlılığının simgesidir" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise "Bu anlamlı günde Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i bir kez daha minnet şükran ve rahmetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak, bayrak, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya göstermiş, kahraman bir millettir. Milletimizin verdiği bu onurlu mücadele bir milletin var olma iradesinin eşsiz bir timsali olmuş, aynı zamanda mazlum milletlere umut ve rehberlik eden tarihi bir örnek olarak yerini almıştır. Türk milleti insanlığın ortak değerlerine ve uygarlığın gelişimine büyük katkılar sunmuş tarihe ve insanlığa lider olan Gazi Mustafa kemal Atatürk'ü yetiştirmiş, yüce bir millettir" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Şubat 1931'de Aydın'a gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Canbolat tarafından takdim edildi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören Aydın Tren Garı'nda devam etti. Atatürk'ün Aydın'a gelişinin simgesi olarak süslenen tren, Aydın Tren Garı'na yanaştı. Trenin içinden inen Aydın'ın yöresel kıyafetlerini giymiş öğrenciler, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a Türk bayrağı ve çiçek takdim etti. Daha sonra halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi sergilendi. - AYDIN