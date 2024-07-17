Atatürk\'ün Bolu\'ya gelişinin 90. yıldönümünde Pinhani konseri

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Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 90. yıldönümünde Bolu Belediyesi'nin düzenlediği Pinhani konserinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

17 Temmuz 1934 yılında Bolu'yu ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 90'ıncı yıldönümü coşkuyla kutlandı. Bolu'nun tarihi günlerinden biri olan 17 Temmuz'da, Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümünü Pinhani konseri ile düzenlendi. Sevilen sanatçı grubu Pinhani, Belediye önünde gerçekleşen konserde binlerce kişiyle buluştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan tarafından Pinhani grubuna çiçek takdim edildi. Düzenlenen konserde binlerce genç, doyasıya eğlendi. - BOLU