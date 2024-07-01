Atatürk'ün Erzincan'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Erzincan'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Atatürk\'ün Erzincan\'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

01.07.2024 13:18  Güncelleme: 13:20
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayraklarıyla Ergan Kavşağı'ndan belediye binası önüne kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunuldu.

Törende sporcu öğrenci tarafından okunan şiirin ardından, günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak üzere bir araya geldik.

Bundan tam 105 yıl önce, 1 Temmuz 1919'da, Milli Mücadele'nin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrimize teşrif etmiştir. Bu anlamlı ziyaret, hem şehrimiz hem de ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır.

Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet değerlerini korumak ve yüceltmek, hepimizin en önemli görevidir. O'nun, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü, bizler için yol gösterici olmuştur. Bu nedenle, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmeliyiz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'ımıza gelişinin 105. yıl dönümünü o günkü ruhla, heyecanla yaşıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadelemizden bugüne kadar Vatan ve Millet uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Törene, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Erzincan'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika

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