Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 106. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 106. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Atatürk\'ün Erzurum\'a Gelişinin 106. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
03.07.2025 14:29  Güncelleme: 14:32
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, milli mücadelenin önemi vurgulandı ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi.

İstanbulkapı mevkiinde bir araya gelen öğrenciler, gaziler, vatandaşlar ve atlı cirit ekibi, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce Erzurum'a gelişiyle başlayan sürecin, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Sekmen, "Bu mücadele Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile dallanır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla yıkılmaz bir çınara dönüşür. 3 Temmuz, vatan davamızın yenilendiği, milletin birleşip tek yürek olduğu gündür." ifadelerini kullandı.

Başkan Sekmen konuşmasına şöyle devam etti: "Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı' diyerek tarif ettiği o dönem, Milli Mücadele'nin ne büyük bir anlam ve önem taşıdığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 3 Temmuz sıradan bir gün değildir, vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır. Erzurum, tarihin hemen her döneminde çok önemli bir rol üstlenmiş gerek politik ve gerekse stratejik konumu itibariyle de sürekli işgal ve savaşlarla karşı karşıya kalmıştır. Kadim şehrimizin birbirinden farklı medeniyetlere beşiklik etmiş olması, tam da bu yüzdendir. İşte bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişi kesinlikle bir tesadüf değil, tam tersine Milli Mücadelenin şahlanması sürecinde Dadaşlara duyduğu inanç ve güvenin ifadesidir."

Konuşmaların ardından Erzurum bar ekibi gösteri yaptı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Büyükşehir Belediyesi mehter takımı gösteri sundu. Ardından Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Ardından protokol üyeleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi ziyaret ederek, 'Savaş Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 106. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika

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