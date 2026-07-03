Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 107'nci Yılı Coşkuyla Kutlandı

(ERZURUM) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum, istikbalimizin kilidi ve milli iradenin kalesidir. Cumhuriyetimizin egemenliği, 107 yıl önce sergilenen o birlik ruhunun diri tutulmasıyla mümkündür" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelişinin 107'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ün Erzurum'a giriş yaptığı noktalarda düzenlenen törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, halk oyunları gösterileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşmasıyla devam etti. Törenlerin ardından protokol üyeleri, Atatürk'ün Erzurum'da 57 gün boyunca kaldığı evi ziyaret etti.

KORTEJ VE İSTİKLAL COŞKUSU

Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan katılımcılar, askeri bando ve Mehteran Takımı eşliğinde marşlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Aziziye ve İstanbulkapı'da düzenlenen törenler, halkın yoğun katılımıyla şölen havasında geçti.

SEKMEN: "ERZURUM MİLLİ MÜCADELENİN SÖNMEYEN MEŞALESİDİR"

Törende günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dadaşların bağımsızlık mücadelesindeki sarsılmaz duruşuna vurgu yaptı. Başkan Sekmen, şunları ifade etti:

"Bugün, 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Anadolu en büyük hazinedir' diyerek başlattığı o kutlu yolculuğun Erzurum durağını, yani diriliş günümüzü idrak ediyoruz. Erzurum, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş, her zaman hürriyetin bayraktarlığını yapmış bir şehirdir. Mustafa Kemal Paşa'nın Ilıca'da karşılandığı o an, bir milletin 'kimin malını kime veriyorlar' diyerek ayağa kalkışıdır. O Büyük Gazi ki, Türk milletinin hangi şart ve koşul altında olursa olsun 'Ya İstiklal ya Ölüm' kararlılığından asla geri adım atmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bizler bu mirası devraldık ve şehrimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; Cumhuriyetimizin egemenliği, 107 yıl önce sergilenen o muazzam birlik ruhunun diri tutulmasıyla mümkündür."

ATATÜRK EVİ'NE ZİYARET

Törenin ardından protokol üyeleri, Atatürk'ün 1919'daki tarihi süreci yönettiği Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları rahmet, minnet ve şükranla anıldı.