Atatürk'ün fotoğraf karelerinin bulunduğu 100. Yıl Duvarı karanfillerle donatıldı - Son Dakika

Atatürk'ün fotoğraf karelerinin bulunduğu 100. Yıl Duvarı karanfillerle donatıldı
10.11.2021 17:13
Bilecik Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında 100. Yıl Duvarı'nda yer alan Atatürk görselleri karanfillerle donatılırken, belediye başkanlığına ait bina ve tesislerde bayraklar yarıya indirildi.
Bilecik Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında 100. Yıl Duvarı'nda yer alan Atatürk görselleri karanfillerle donatılırken, belediye başkanlığına ait bina ve tesislerde bayraklar yarıya indirildi.
Tüm yurtta olduğu gibi kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te de saat 09.05'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk minnet ve saygıyla anıldı. Bilecik Belediyesi tarafından Cumhuriyet meydanı başta olmak üzere şehrin birçok noktasındaki hazırlıklar büyük bir titizlikle yapıldı. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında ayrıca belediye başkanlığına ait tesis ve binalarda bayraklar yarıya indirilirken, zabıta memurları da şehrin dört bir köşesinde Ata'larına saygı duruşunda bulundu. - BİLECİK
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