Atatürk'ün kullandığı koku ve kolonya şişeleri Misparta Koku Müzesi'nde sergileniyor

06.03.2026 23:04  Güncelleme: 23:06
Isparta Belediyesi Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya teşrifinin 96. yılına özel Bekir Kantarcı koleksiyonuna ait Atatürk'ün kullandığı parfüm, kolonya şişeleri ile koku sergileniyor.

Isparta Belediyesi Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya teşrifinin 96. yılına özel Bekir Kantarcı koleksiyonuna ait Atatürk'ün kullandığı parfüm, kolonya şişeleri ile koku sergileniyor.

Isparta Belediyesi tarafından restore edilen Aya Baniya (Aya Panaya) Kilisesi, Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi olarak şehre kazandırılmıştı. Dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk örnek olma özelliği taşıyan bu müze, koku kültürünün tarihi gelişimine ışık tutan özgün bir merkez konumunda yer alıyor. Misparta Koku Müzesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya teşrifinin 96. yıldönümü dolayısıyla özel bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'nde Bekir Kantarcı koleksiyonuna ait Atatürk'ün kullandığı parfüm, kolonya şişeleri ile sevdiği koku sergileniyor. Bu özel koleksiyonu görmek isteyenler bir hafta boyunca müzeyi ziyaret edebilecek.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Adalet Komisyon Başkan Vekili Merve Coşkun, Isparta Baro Başkanı Fatih Semiz ve Isparta Şehit Ailesi Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı ile birlikte Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi'ndeki Atatürk'ün kullandığı parfüm, kolonya şişeleri ile sevdiği kokunun yer aldığı sergiyi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen ve beraberindekiler, Müze Küratörü ve Birim Sorumlusu Meryem Karakurt Göksel'den bilgi alarak, diğer eserleri ve kokuları da inceleme fırsatı buldu.

"Bu koku o döneme ait orijinal bir kokudur"

Isparta Belediyesi Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi Küratörü, Birim Sorumlusu Meryem Karakurt Göksel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 96. yıldönümü dolayısıyla Bekir Kantarcıoğlu'nun koleksiyonunda yer alan, Atatürk vefat ettiğinde baş ucunda duran mor şişedeki kolonyanın hem şişelerini hem de kokusunu sergiye çıkardıklarını söyledi. Göksel, "Günün anlamına binaen tüm ziyaretçilerimiz bu kokuyu deneyimleyebilecek. Eserler ve koku bir hafta sergide kalacak. Bu koku o döneme ait orijinal bir kokudur. Zamanda duran bir hatıra olarak bahsedebiliriz. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Isparta Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Isparta, Yerel, Son Dakika

