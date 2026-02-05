Atatürk\'ün Niğde\'ye gelişinin 92. yılı törenlerle anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Program, Niğde Tren Garı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yapılan yürüyüşle başladı. Anma programı, Niğde Tren Garı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Valilik ve Niğde Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bir konuşma yaptı. Başkan Özdemir konuşmasında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümünü anmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirterek, 5 Şubat 1934 tarihinde gerçekleşen ziyaretin Atatürk'ün Anadolu insanına ve Niğdelilere duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Atatürk'ün milletle bütünleşmeyi, halkın arasında olmayı ve Anadolu'nun her köşesini yerinde görmeyi ilke edinmiş büyük bir lider olduğunu vurgulayan Özdemir, Niğde ziyaretinin de Cumhuriyet'in Anadolu'ya verdiği değerin somut bir ispatı olduğunu ifade etti.

Program kapsamında Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Garnizon Komutanı Eyyub İlteriş Tekerek tarafından şeref defteri imzalandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında "ART 'N' Niğde" Uluslararası Sanat Çalıştayı Resim Sergisi'nin açılışı da yapıldı. Niğde Belediyesi ile Halibas Art iş birliğinde 1-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden katılan toplam 25 sanatçının Atatürk temalı eserleri sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, sanatın Atatürk'ün çağdaşlaşma vizyonunun yaşatılmasında önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, bu tür kültür ve sanat etkinliklerinin kentin sosyal ve kültürel hayatına değer kattığını ifade etti. Vali Akmeşe, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Niğde Belediyesi başta olmak üzere, Halibas Art yetkililerine, katkı sunan tüm sanatçılara ve paydaş kurumlara teşekkür ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını dile getirdi. - NİĞDE