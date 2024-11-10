Atatürk'ün Ölüm Yıldönümünde Anma Töreni - Son Dakika
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Atatürk'ün Ölüm Yıldönümünde Anma Töreni

Atatürk\'ün Ölüm Yıldönümünde Anma Töreni

Aydın'da Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi, duygu dolu anlar yaşandı.

10.11.2024 10:03
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılı dolayısıyla, Aydın'da anma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği önünde başlayan anma törenine protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 86. ölüm yıldönümünde anıldı. Aydın Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayan program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku dinletisiyle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma mesajları okundu.

Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da adeta hayat durdu. Sirenlerin çalması ile birlikte sürücüler, seyir halinde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçerken, bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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