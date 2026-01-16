Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Osmaniye'ye Gelişinin 101'inci Yılı Kutlandı - Son Dakika
Yerel

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Osmaniye'ye Gelişinin 101'inci Yılı Kutlandı

16.01.2026 12:58  Güncelleme: 13:52
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101. yıl dönümü, tren garında gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Temsili karşılama, halk oyunları gösterisi, mehteran konseri ve tören yürüyüşü etkinlikleri ile anıldı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101'inci yıl dönümü, tren garında temsili karşılama, halk oyunları gösterisi, mehteran konseri ve 21 pare top atışıyla kutlandı. Törenler, kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şeref defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Devlet Demiryolları Tren İstasyonu'nda düzenlenen ilk törende Atatürk'ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. İzciler tarafından taşınan Türk bayrağı, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'a takdim edildi. Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halk Oyunları Küçükler Topluluğu gösteri sundu. Gösterinin ardından Osmaniye Belediyesi Mehteran Birliği konser verdi ve 21 pare top atışı yapıldı.

Törenin devamında, askeri bando eşliğinde tören bölüğü, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Osmaniye Tren Garı'ndan Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Burada Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Dr. Erdinç Yılmaz, şeref defterini imzaladı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Osmaniye, Tören

14:22
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
