Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışının 105. yılı kutlandı

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Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş savaşını başlatmasının 105. yılı ile Gençlik ve Spor Bayramı yapılan törenlerle kutlandı. Törenlerde özel gençlerin yaptığı halk oyunları gösterisi ve huzurevi sakinlerinin korosu ayakta alkışlandı.

Anıtpark'ta yapılan törenlerin ardından Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 18 Temmuz Spor Salonunda devam etti. Buradaki törenlere Vali Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile protokol üyeleri, gençler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Bugün ki mevcudiyetinizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz" diyerek şöyle devam etti, "Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha saha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihidir. Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atlan "milli egemenlik" ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanarak, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir" dedi.

Özel öğrenciler ve yaşlılar göz kamaştırdı

Törenlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor branşlarında, sporcuların gösterileri büyük beğeni toplarken, minik judocuların yaptığı gösterileri ise izleyenleri gülümsetti. Minik judocular, abi ve ablalarını yaptıkları tekniklerle yere sererken büyük beğeni topladılar. Ardından sahneye Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'de görev yapan özel bireyler çıktı. Özel bireyler, oynadıkları halk oyunları ile hem takdir topladı, hem de büyük beğeni aldı. Törenlerde sahne alan Huzurevi sakini yaşlılar ise gençlik bayramına özel mini konser verdiler. Huzurevi sakinleri, kurdukları koro ile türkü ve Türk sanat Müziği eserleri seslendirdiler. İzleyenlerden büyük beğeni alan gösteriler ile yaşlılar ikinci baharlarını yaşadılar.

Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. - DÜZCE